Ужасающие кадры: в Бразилии загорелся и рухнул 26-этажный жилой дом

Судя по кадрам, снятым очевидцами, огонь полностью охватил около десяти нижних этажей, из окон которых вырывалось пламя. Конструкции здания не выдержали и сложились - в воздух поднялся столб огня и пепла.

Сколько людей находилось в здании в момент пожара и удалось ли всем эвакуироваться, неизвестно. Очевидцы рассказали, что после начала возгорания слышали крики о помощи. Власти опасаются, что число жертв может оказаться очень большим, однако пока точных данных о погибших и пострадавших нет.