Ужасающие кадры: в Бразилии загорелся и рухнул 26-этажный жилой дом

В бразильском Сан-Паулу произошел сильный пожар в 26-этажном жилом доме, в результате которого здание обрушилось, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Metro.
Судя по кадрам, снятым очевидцами, огонь полностью охватил около десяти нижних этажей, из окон которых вырывалось пламя. Конструкции здания не выдержали и сложились - в воздух поднялся столб огня и пепла.
Сколько людей находилось в здании в момент пожара и удалось ли всем эвакуироваться, неизвестно. Очевидцы рассказали, что после начала возгорания слышали крики о помощи. Власти опасаются, что число жертв может оказаться очень большим, однако пока точных данных о погибших и пострадавших нет.
May 1, 2018
Всего в доме было зарегистрировано 50 семей, а пустовавшие квартиры занимали бездомные. Бразильские СМИ опубликовали фотографии высотки до пожара. На их дом выглядит полузаброшенным - разрисованным граффити и с выбитыми окнами.
May 1, 2018