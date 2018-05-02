Протестующие перекрыли автодорогу между Ереваном и аэропортом

Жители всех районов Еревана присоединились к объявленной лидером протестного движения, руководителем парламентской фракции "Елк" Николом Пашиняном всеобщей забастовке, призывам блокировать автодороги.

Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Перекрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Накануне Н.Пашинян призвал своих сторонников в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.

"Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога, все межгосударственные, внутриреспубликанские дороги. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа", - сказал Н.Пашинян в минувший вторник на многотысячном митинге в Ереване.

Ранее во вторник парламент Армении не сумел избрать Н.Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против - 56, поскольку Н.Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

Минобороны Армении призывает граждан не препятствовать передвижению военного транспорта

Министерство обороны Армении призывает жителей Еревана и областей не препятствовать передвижению военного транспорта.