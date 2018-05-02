среда, 2 мая 2018 г.
"Я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили" Урмас Паэт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Мун Чжэ Ин исключает возможность вывода американских войск из Южной Кореи

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: / AP

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин исключил возможность вывода американских войск с территории страны после возможного подписания в будущем соглашения о мире, о котором он договорился на саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщают в среду южнокорейские СМИ со ссылкой на представителя администрации президента.

"Вооруженные силы США в Корее являются частью союза Южной Кореи и США. Они не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора (с КНДР - ИФ)", - сказал Мун Чжэ Ин.

На прошлой неделе в пограничном населенном пункте Пханмунджом состоялся межкорейский саммит, по итогам которого Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын сделали заявление, в котором, в частности, объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ