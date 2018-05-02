Мун Чжэ Ин исключает возможность вывода американских войск из Южной Кореи

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин исключил возможность вывода американских войск с территории страны после возможного подписания в будущем соглашения о мире, о котором он договорился на саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщают в среду южнокорейские СМИ со ссылкой на представителя администрации президента.