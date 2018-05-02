Рецепт: Пирожки с паштетом из печени кролика

Приготовление

Разморозьте слоеное тесто. Раскатайте рулон и при помощи круглого стакана вырежьте из него круги. Ложкой выложите паштет из печени кролика на кружок слоеного теста и положите сверху второй кружок. Прижмите края вилкой. Взбейте яйцо и смажьте смесью пирожки, чтобы они подрумянились. Запекайте в духовке 20 минут при 180 градусах.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Иногда хочется побаловать себя чем-то особенным и поделиться этим удовольствием с другими. Хороший способ накрыть на стол с минимальными усилиями – приготовить вкусные пирожки. Приготовление пирожков может отнять много времени, но его можно ускорить. Мы поделимся с вами рецептом вкусных пирожков, приготовление которых не займет много времени.

Во-первых, понадобится тесто. Поскольку наша цель – приготовить максимально простые пирожки, возьмем слоеное тесто. Пирожки из слоеного теста быстро выпекаются и при этом остаются пышными и хрустящими.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Во-вторых, нам нужна будет начинка для пирожков. В качестве начинки мы выбрали паштет из печени кролика Nõo Lihavürst. Это очень вкусный паштет нежной кремовой консистенции, который идеально подойдет для пирожков.

Для приготовления пирожков вам остается только вырезать из теста два кружка, положить между ними паштет и придавить края вилкой. Пирожки смажьте яичной смесью и поставьте в духовку. Когда пирожки будут готовы, выложите их на тарелку и дайте остыть. А теперь можно есть!