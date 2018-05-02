Новые летние шашлыки Nõo Lihavürst

Что делает хороший шашлык еще лучше? Разумеется, качественное мясо и хорошо подобранные приправы. А еще в этом летнем сезоне мы опять постараемся удивить вас новыми маринадами и вкусами. Представляем два летних шашлыка Nõo Lihavürst, которые непременно станут хитами этого лета.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

«Витаминный шашлык» – пальчики оближешь

Наш первый новый продукт – «Витаминный шашлык» (“Vitamiini šašlõkk”). Это шашлык из свинины в огуречно-луково-томатном маринаде. Луковый маринад всем хорошо знаком, но маринад, в который добавлены маринованные огурчики и томаты, – это что-то новое и интересное. Использовав комбинацию трех этих овощей, мы создали маринад, который делает шашлык особенно мягким и сочным. А еще этот шашлык приправлен соком лайма и морской солью премиум-класса.

Даже после жарки витаминный шашлык остается очень мягким и сочным, и в нем отлично ощущается вкус всех трех упомянутых овощей. Шашлык оставляет приятное луковое послевкусие.

Экзотический и бодрящий куриный шашлык с манго и халапеньо

Специально для любителей курицы мы выпустили куриный шашлык с манго и халапеньо (“Mango-jalapeno kanašašlõkk”). При приготовлении шашлыка используются качественные куриные окорочка. Манго широко распространен в Азии и Центральной Америке, где его используют именно для приготовления мясных блюд. Перчик халапеньо, в свою очередь, придает шашлыку приятное острое послевкусие. Маринад из манго и халапеньо делает мясо мягче и придает вкусу курицы азиатский и тропический оттенок.

Манго обладает кисло-сладким вкусом, который в комбинации с халапеньо создает сладко-острое сочетание. В шашлыке ощущается сладость спелого манго, которой халапеньо добавляет умеренной остроты. Шашлык оставляет слегка пряное послевкусие, но при этом не слишком острый. Пряный вкус халапеньо помогает лучше раскрыться всем вкусовым свойствам шашлыка. А еще острая пища полезна, так как улучшает пищеварение.