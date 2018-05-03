Премьер-министр Ратас в пятницу посетит учения Siil

Премьер-министр Юри Ратас в пятницу в первой половине дня посетит в Тарту военные учения Siil, являющиеся крупнейшими в истории Эстонии.
Ратас посетит Тартускую дружину Кайтселийта, где состоится формирование двух рот, а также объединенный штаб Южного оборонительного округа и департамента полиции и погранохраны, где ему будет представлен обзор хода учений, который будут продолжаться до 14 мая.
Ратас поблагодарит всех участвующих в учениях членов Кайтселийта и Найскодукайтсе, военнослужащих Сил обороны и сотрудников полиции и погранохраны, которые готовы внести свой вклад в государственную оборону, а также членов их семей и близких, с пониманием относящихся к участию их близких в учениях.
По словам премьер-министра, благодаря поддержке учебных учреждений, работодателей, владельцев земельных участков и предпринимателей, осуществляются столь масштабные учения.
В начавшихся в среду учениях Siil принимают участие почти 15 000 человек из Эстонии им государств-союзников и партнеров.