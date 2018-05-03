Премьер-министр Ратас в пятницу посетит учения Siil

Ратас посетит Тартускую дружину Кайтселийта, где состоится формирование двух рот, а также объединенный штаб Южного оборонительного округа и департамента полиции и погранохраны, где ему будет представлен обзор хода учений, который будут продолжаться до 14 мая.

Ратас поблагодарит всех участвующих в учениях членов Кайтселийта и Найскодукайтсе, военнослужащих Сил обороны и сотрудников полиции и погранохраны, которые готовы внести свой вклад в государственную оборону, а также членов их семей и близких, с пониманием относящихся к участию их близких в учениях.

По словам премьер-министра, благодаря поддержке учебных учреждений, работодателей, владельцев земельных участков и предпринимателей, осуществляются столь масштабные учения.