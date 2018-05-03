четверг, 3 мая 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Премьер-министр Ратас в пятницу посетит учения Siil

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Юри Ратас в пятницу в первой половине дня посетит в Тарту военные учения Siil, являющиеся крупнейшими в истории Эстонии.

Ратас посетит Тартускую дружину Кайтселийта, где состоится формирование двух рот, а также объединенный штаб Южного оборонительного округа и департамента полиции и погранохраны, где ему будет представлен обзор хода учений, который будут продолжаться до 14 мая.

Ратас поблагодарит всех участвующих в учениях членов Кайтселийта и Найскодукайтсе, военнослужащих Сил обороны и сотрудников полиции и погранохраны, которые готовы внести свой вклад в государственную оборону, а также членов их семей и близких, с пониманием относящихся к участию их близких в учениях.

По словам премьер-министра, благодаря поддержке учебных учреждений, работодателей, владельцев земельных участков и предпринимателей, осуществляются столь масштабные учения.

В начавшихся в среду учениях Siil принимают участие почти 15 000 человек из Эстонии им государств-союзников и партнеров.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ