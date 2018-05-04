Фото: светлая и просторная квартира в Курессааре ждет покупателя

Расположенная на втором этаже большая двухкомнатная квартира площадью целых 81,94 квадратных метров, находится в доме, которому в 2015 году курессаареской горуправой присвоено звание лучшего строения года.

ФОТО: city24.ee

Кому-то интерьер может показаться излишне строгим, даже выхолощенным, но покупателю не возбраняется заменить шкуру ярким ковром, повесить пестрые занавески и выразительные картины. Но поскольку квартира выставлена на продажу, ей специально придан нейтральный вид, который каждый может изменить по своему вкусу.

ФОТО: city24.ee

Светлая квартира состоит из прихожей, открытой кухни, гостиной спальни, душевой и находящегося на чердаке отремонтированного помещения, которое используется как вторая спальня.