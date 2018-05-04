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Квартиры в Таллинне продолжают дорожать

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ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

По данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра квартиры в столице в апреле выросла на 7,5% до 1794 евро.

В апреле в Таллинне было совершено 772 сделки на общую сумму 81 млн евро, за аналогичный период прошлого года было совершено 695 сделок на общую сумму 63 млн евро, пишет rus.err.ee.

В целом по Эстонии (исключая Таллинн) средняя цена квадратного метра квартиры выросла почти на 8% до 734 евро.

За пределами Таллинна было совершено 1017 сделок на общую сумму почти 46 млн евро, в апреле прошлого года было совершено 953 сделки на общую сумму около 39 млн евро.

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