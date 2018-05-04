Квартиры в Таллинне продолжают дорожать

В апреле в Таллинне было совершено 772 сделки на общую сумму 81 млн евро, за аналогичный период прошлого года было совершено 695 сделок на общую сумму 63 млн евро, пишет rus.err.ee.

В целом по Эстонии (исключая Таллинн) средняя цена квадратного метра квартиры выросла почти на 8% до 734 евро.