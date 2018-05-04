Квартиры в Таллинне продолжают дорожать
4 мая 2018 г., 8:48
По данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра квартиры в столице в апреле выросла на 7,5% до 1794 евро.
В апреле в Таллинне было совершено 772 сделки на общую сумму 81 млн евро, за аналогичный период прошлого года было совершено 695 сделок на общую сумму 63 млн евро, пишет rus.err.ee.
В целом по Эстонии (исключая Таллинн) средняя цена квадратного метра квартиры выросла почти на 8% до 734 евро.
За пределами Таллинна было совершено 1017 сделок на общую сумму почти 46 млн евро, в апреле прошлого года было совершено 953 сделки на общую сумму около 39 млн евро.