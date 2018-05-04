пятница, 4 мая 2018 г.
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  • Торопитесь! Есть шанс получить непыльную работу на роскошной вилле в Калифорнии

Торопитесь! Есть шанс получить непыльную работу на роскошной вилле в Калифорнии

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ФОТО: trustedhousesitters.com

Портал Kodu узнал, что американский кинематографист Майкл Д. Гриффитс и его супруга Кристин приглашают бесплатно пожить на своей вилле супружескую пару, которая согласится в течение нескольких летних недель присмотривать за их недвижимостью и домашними животными.

ФОТО: trustedhousesitters.com

Если вы - супружеская пара  и вас не смущает перелет через океан, вы можете попытать счастья и предложить себя в качестве... Как бы это назвать? Майкл и Кристин хотят, чтобы на время их отсутствия и дом в Калифорнии, и их домашние животные - две собаки и кошка - находились под присмотром. Об этом - пространная статья в housebeautiful.com. В качестве оплаты предлагается бесплатное проживание. 

Критерии выбора просты, соискатели должны:

  • чувствовать себя уютно и пользоваться всеми удобствами;
  • кормить животных;
  • выгуливать собак;
  • относиться к животным с заботой, нежностью и любовью. 

Несколько недель, проведенные в таком чудесном месте, запомнятся надолго, не правда ли? 

Хаски Гриффитсов.

ФОТО: trustedhousesitters.com

Если вам хочется узнать подробности, загляните СЮДА и СЮДА.

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