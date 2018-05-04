Торопитесь! Есть шанс получить непыльную работу на роскошной вилле в Калифорнии

Портал Kodu узнал, что американский кинематографист Майкл Д. Гриффитс и его супруга Кристин приглашают бесплатно пожить на своей вилле супружескую пару, которая согласится в течение нескольких летних недель присмотривать за их недвижимостью и домашними животными.
Если вы - супружеская пара и вас не смущает перелет через океан, вы можете попытать счастья и предложить себя в качестве... Как бы это назвать? Майкл и Кристин хотят, чтобы на время их отсутствия и дом в Калифорнии, и их домашние животные - две собаки и кошка - находились под присмотром. Об этом - пространная статья в housebeautiful.com. В качестве оплаты предлагается бесплатное проживание.
Критерии выбора просты, соискатели должны:
- чувствовать себя уютно и пользоваться всеми удобствами;
- кормить животных;
- выгуливать собак;
- относиться к животным с заботой, нежностью и любовью.
Несколько недель, проведенные в таком чудесном месте, запомнятся надолго, не правда ли?