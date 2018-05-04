В Ласнамяэ появится огород Лаагна

ФОТО: MTÜ Lasnaidee

В толоке могут участвовать все заинтересованные, независимо от возраста. Совместно с опытными садоводами НКО "Ласнаидея" (объединение активных жителей Ласнамяэ) приглашает разбить грядки в старых песочницах, сделать уборку территорий, обсудить планы развития огорода и просто приятно провести время.

Огород Лаагна находится по адресу Выру, 11, на площадке перед библиотекой Лаагна. Это бывшая территория детского сада, где сейчас находится библиотека, школа по интересам Ласнамяэ и молодежный клуб "Актив". Кроме этого, в округе много других учреждений культуры и образования, совместно с которыми осушествляется развитие огорода.

“Помимо более крупных толок, до конца сентября мы каждую среду будем проводить общие встречи. Так мы сможем все время наблюдать за развитием огорода и общаться со всеми заинтересованными. Наша цель - создать приятную среду для времяпрепровождения и придать этому месту новый смысл,” - пояснил активист НКО Lasnaidee Антон Кюналь.

Следующие толоки пройдут 3 июня. Помимо толок запланированы киновечера, мероприятия, обучающие городскому садоводству, и многое другое.

Организаторы толок просят участников по возможности взять с собой что-нибудь из еды и питья. На месте будут чай и гриль. Все необходимые инструменты организаторы тоже предоставят, но при желании можно прихватить и свои.