Кровь стынет в жилах: обнародованы шокирующие детали убийства латышки в Индии

Лига, последние пять лет проживавшая в Ирландии, в феврале этого года приехала в Индию, чтобы излечиться от депрессии в одном из аюрведических центров города Тривандрам, столицы штата Керала.

Однако 14 марта она пропала. В тот день женщина поехала на велорикше на пляж в курортный город Ковалам и не вернулась. Тело Лиги нашли в лесу только через месяц с лишним. Как сообщает The Daily Mail, в день кремации погибшей, 3 мая, индийская полиция сообщила некоторые детали этого жестокого убийства.

Скромане стала жертвой двух мужчин, которые, чтобы изнасиловать женщину, вначале накачали ее наркотиками. Подозреваемые уже взяты под стражу и полностью сознались в содеянном. Оба обвиняемых были сутенерами и вдобавок торговали наркотиками. Вскрытие показало, что женщину душили несколько человек. На ее теле обнаружены повреждения, полученные во время борьбы.

Как отмечает британское издание, убийство Лиги Скромане стало очередным случаем в череде изнасилований и последующих убийств, которые эпидемией распространяются по всем штатам Индии.

Только за последние четыре дня групповым изнасилованиям подверглись две девушки в двух разных эпизодах: 16-летняя девушка была изнасилована в минувшее воскресенье восемью мужчинами в городе Нух штата Харьяна на севере Индии и после этого покончила с собой; во вторник 19-летняя девушка была изнасилована пятью мужчинами в другом районе того же штата.

Но ни в одном из этих случаев полиция не произвела ни одного ареста или задержания.