Кровь стынет в жилах: обнародованы шокирующие детали убийства латышки в Индии

33-летняя жительница Латвии Лига Скромане, обезглавленное тело которой было найдено подвешенным за ноги на дереве в лесу рядом с индийским городом Тирувалла 20 апреля, была вначале напичкана наркотиками, потом изнасилована, а затем ей отрезали голову, передает Newsru.com.
Лига, последние пять лет проживавшая в Ирландии, в феврале этого года приехала в Индию, чтобы излечиться от депрессии в одном из аюрведических центров города Тривандрам, столицы штата Керала.
Однако 14 марта она пропала. В тот день женщина поехала на велорикше на пляж в курортный город Ковалам и не вернулась. Тело Лиги нашли в лесу только через месяц с лишним. Как сообщает The Daily Mail, в день кремации погибшей, 3 мая, индийская полиция сообщила некоторые детали этого жестокого убийства.
Скромане стала жертвой двух мужчин, которые, чтобы изнасиловать женщину, вначале накачали ее наркотиками. Подозреваемые уже взяты под стражу и полностью сознались в содеянном. Оба обвиняемых были сутенерами и вдобавок торговали наркотиками. Вскрытие показало, что женщину душили несколько человек. На ее теле обнаружены повреждения, полученные во время борьбы.
Как отмечает британское издание, убийство Лиги Скромане стало очередным случаем в череде изнасилований и последующих убийств, которые эпидемией распространяются по всем штатам Индии.
Только за последние четыре дня групповым изнасилованиям подверглись две девушки в двух разных эпизодах: 16-летняя девушка была изнасилована в минувшее воскресенье восемью мужчинами в городе Нух штата Харьяна на севере Индии и после этого покончила с собой; во вторник 19-летняя девушка была изнасилована пятью мужчинами в другом районе того же штата.
Но ни в одном из этих случаев полиция не произвела ни одного ареста или задержания.
В Индии, несмотря на тот факт, что уголовное законодательство предусматривает очень суровое наказание за подобные преступления, количество изнасилований не снижается. Правительство вынуждено было даже ввести в марте 2018 года смертную казнь за изнасилования несовершеннолетних младше 12 лет. А тюремный срок за изнасилования совершеннолетних был значительно увеличен.