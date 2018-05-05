Полиция зарегистрировала аварию только через два дня после происшествия

В среду 2 мая в 12.15 на улице Й. Смулли в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по первоначальным данным, пострадала 70-летняя пассажирка автобуса номер 65, личность которой до сих пор не установлена. В пятницу пассажирка, находясь дома, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая доставила ее в Северо-эстонскую региональную больницу.