суббота, 5 мая 2018 г.
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Полиция зарегистрировала аварию только через два дня после происшествия

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В Таллинне полиция зарегистрировала аварию с пострадавшим только через два дня после происшествия, поскольку только тогда пострадавший вызвал скорую помощь, передает Postimees.

В среду 2 мая в 12.15 на улице Й. Смулли в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по первоначальным данным, пострадала 70-летняя пассажирка автобуса номер 65, личность которой до сих пор не установлена. В пятницу пассажирка, находясь дома, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая доставила ее в Северо-эстонскую региональную больницу.

Вчера единственная авария с пострадавшим произошла в Таллинне на перекрестке улиц Техника и Кийре, когда в 12.15 автомобиль, за рулем которого находилась 45-летняя женщина, столкнулся с пересекавшим проезжую часть велосипедистом, 48-летним мужчиной. Велосипедиста доставили в Восточно-Таллинскую центральную больницу.

За прошедшую ночь полиция задержала 15 нетрезвых водителей. У двоих задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, у остальных - алкоголя.

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