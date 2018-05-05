Массовые проверки на дорогах Эстонии: уже пойманы 34 нарушителя, в том числе пьяные водители

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

В пятницу и до полудня субботы полицейские и члены Кайтселийт в ходе крупномасштабных учений Siil ("Ёж") проверили в разных контрольных пунктах 8238 транспортных средств и обнаружили 34 нарушений Закона о дорожном движении. Половина нарушений касалась управлением транспортных средств в нетрезвом виде.

По словам Марти Магнуса, руководящего проведением учений со стороны Департамента полиции и погранохраны, такое большое число нарушений вызывает беспокойство.

"Хотя мы проинформировали общественность в течение недели о том, что в Южной Эстонии и Кейла будут контрольные пункты, у членов Кайтселийта и полицейских было много работы", — сказал Магнус.

"В ходе учений мы отрабатывали совместные действия с Кайтселийт. Работа в контрольных пунктах показала, что проверка транспортных средств прошла без запинок, благодаря этим проверкам движение стало безопаснее. Для того, чтобы наши дороги были безопасными, важен вклад каждого водителя“, — добавил он.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

В контрольных пунктах Кейла с 18 часов 4 мая до 12 часов 5 мая было проверено 4828 транспортных средств. Было обнаружено шестеро водителей, которые сели за руль в состояние опьянения, и один водитель в состоянии наркотического опьянения. Один водитель с признаками опьянения направлен на экспертизу. Кроме того, был задержан водитель, превышавший допустимую разрешенную скорость, два водителя, управлявших транспортным средством, не имея действующих прав соответствующей категории, и одно нарушение, касающееся техосмотра.

В контрольных пунктах в Южной Эстонии с полуночи до 11 часов 5 мая было проверено 3410 транспортных средств, обнаружено 22 различных нарушения, из них в 11 случаях полицейские и членам Кайтселийт задержали нетрезвых водителей.