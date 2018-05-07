Бородич отказался поддерживать вотум недоверия мэру Таллинна
7 мая 2018 г., 12:20
Во вторник, 8 мая, в стенах Таллиннского городского собрания пройдет голосование по вотуму недоверия мэру столицы Таави Аасу (Центристская партия). Реформист Денис Бородич отказался в нем участвовать и на три месяца приостановил свои депутатские полномочия, сообщает Rus.err.ee.
"Я знаю Таави Ааса как честного, ответственного человека. Не думаю, что вотум недоверия как-то решит проблему коррупции. Конечно, все эти коррупционные скандалы оправдать нельзя, но делать ответственным за них Таави Ааса было бы несправедливо", - сказал Денис Бородич.