понедельник, 7 мая 2018 г.
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Бородич отказался поддерживать вотум недоверия мэру Таллинна

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Денис Бородич

ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

Во вторник, 8 мая, в стенах Таллиннского городского собрания пройдет голосование по вотуму недоверия мэру столицы Таави Аасу (Центристская партия). Реформист Денис Бородич отказался в нем участвовать и на три месяца приостановил свои депутатские полномочия, сообщает Rus.err.ee.

"Я знаю Таави Ааса как честного, ответственного человека. Не думаю, что вотум недоверия как-то решит проблему коррупции. Конечно, все эти коррупционные скандалы оправдать нельзя, но делать ответственным за них Таави Ааса было бы несправедливо", - сказал Денис Бородич. 

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