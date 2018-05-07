Бородич отказался поддерживать вотум недоверия мэру Таллинна

"Я знаю Таави Ааса как честного, ответственного человека. Не думаю, что вотум недоверия как-то решит проблему коррупции. Конечно, все эти коррупционные скандалы оправдать нельзя, но делать ответственным за них Таави Ааса было бы несправедливо", - сказал Денис Бородич.