Галерея: вотум недоверия Аасу провалился

Заседанием руководил заместитель председателя горсобрания Тойво Тоотсен.

Четыре оппозиционных фракций Таллиннского горсобрания выразили вотум недоверия Таави Аасу в связи с коррупционными скандалами.

Последней каплей стал коррупционный скандал Tallinna Linnatranspordi AS. По мнению оппозиции, Аас не захотел и не смог искоренить коррупцию в горсобрании. Именно на это указал председатель фракции Партии реформ Кристен Михал, который выступал от имени всей оппозиции.

"Если мэр города стал частью городских проблем, а не их решением, то ничего не остается, кроме вотума недоверия", - сказал Михал.

За вотум недоверия Аасу проголосовали 38 депутатов. Один депутат - центрист и вице-спикер Тойво Тоотсен - в голосовании не участвовал. На рабочем месте во время голосования присутствовали 39 из 79 народных избранников, передает Rus.err.ee.