Галерея: вотум недоверия Аасу провалился

Сегодня в 8:15 началось чрезвычайное заседание Таллиннского горсобрания, единственным пунктом повестки дня которого является вотум недоверия мэру города Таави Аасу.
Заседанием руководил заместитель председателя горсобрания Тойво Тоотсен.
Четыре оппозиционных фракций Таллиннского горсобрания выразили вотум недоверия Таави Аасу в связи с коррупционными скандалами.
Последней каплей стал коррупционный скандал Tallinna Linnatranspordi AS. По мнению оппозиции, Аас не захотел и не смог искоренить коррупцию в горсобрании. Именно на это указал председатель фракции Партии реформ Кристен Михал, который выступал от имени всей оппозиции.
"Если мэр города стал частью городских проблем, а не их решением, то ничего не остается, кроме вотума недоверия", - сказал Михал.
За вотум недоверия Аасу проголосовали 38 депутатов. Один депутат - центрист и вице-спикер Тойво Тоотсен - в голосовании не участвовал. На рабочем месте во время голосования присутствовали 39 из 79 народных избранников, передает Rus.err.ee.
Для того, чтобы вотум прошел, необходимо получить простое большинство голосов - то есть как минимум 40. Сам Таави Аас во время внеочередного заседания пребывал в хорошем настроении и, сидя в зале, много улыбался.