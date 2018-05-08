Уже четвертый заключенный покончил с собой

Осужденный за преступление против собственности 19-летний молодой человек 4 мая наложил на себя руки. Он находился в камере один, отметило Министерство юстиции.

В начале апреля этого года в эстонских тюрьмах произошло три самоубийства, которые, по данным Министерства юстиции, между собой никак не связаны.

В ночь на 2 апреля в Тартуской тюрьме покончил жизнь самоубийством виновный в преступлении против личности 22-летний заключенный. В тот же день вечером в Таллиннской тюрьме повесился отбывающий срок за вымогательство заключенный 29 лет. Оба находились в камере одни.

Еще один заключенный, отбывающий наказание за преступления против собственности, совершил попытку самоубийства 9 апреля. Сотрудники тюрьмы помешали ему и оказали первую помощь до прибытия скорой. Заключенный в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался 18 апреля, сообщает Министерство юстиции.