Латыши решили все свои проблемы, надежду белорусов оставили в живых

Корея 0:5 (0:2, 0:1, 0:2 ) Латвия

Латыши сохранили прописку в элитном дивизионе на следующий год обыграв команду Кореи, набрав после трех матчей пять очков. Справедливо решив, что в матче с Финляндией светило чуть менее чем ничего, подопечные Боба Хартли не стали упираться, пропустив восемь шайб, но зато в сегодняшнем матче без особого труда одолели беспомощных корейцев, в составе которых играет ровно шесть человек - те натурализованные канадацы, которых сборной Кореи удалось привлечь в свои ряды.

Почти 12 минут латыши активно бросали по воротам Далтона, но только Гинтсу Мейе, забивающему за рижское "Динамо" в КХЛ по большим праздникам, удалось распечатать ворота корейцев, а в конце первого периода удвоил преимущество балтийцев Роландс Кениньш, на счету которого в этом сезоне только одна шайба в 40 матчах швейцарской Лиги А. Третью шайбу латышей забил уже настоящий бомбардир - Робертс Букартс из чешского "Злина", Букартс - не форчекер, а игрок способный забивать в среднем европейском чемпионате 20 и более шайб - в матче с корейцами Букартс завершил усилия Мартиньша Карсумса и Кристапса Сотниекса.

В начале третьего периода все стало окончательно ясно - полторы минуты сыграли команды, а Далтон снова должен был вынимать шайбу из сетки: нападающий и один из лучших снайперов клуба АХЛ "Сан-Хосе Барракудз" Рудольф Балцерс оформил разгром не особо уже сопротивлявшихся корейцев - 4:0.

Далее игра потеряла какую-либо остроту, острой была только боль латвийских хоккеистов: врачам сборной Латвии приходилось не раз выходить на лед, оказывая помощь своим игрокам после не самых теплых встреч с телами игроков сборной Кореи. Удаления корейцев за грубость в самом конце матча реализовал за секунду до конца матча Робертс Букартс.

Австрия 2:4 (1:1, 0:2, 1:1 ) Словакия

Не менее, а может даже и более внимательно за матчем Австрии и Словакии следили в Белоруссии. Победа австрийцев практически обнуляла шансы белорусов на сохранение прописки в элите - для этого подопечным Сергея Пушкова надо будет отнимать очки у тех же словаков, австрийцев и швейцарцев, чтобы повторить ту же очковую сумму, плюс страстно желать австрийцам поражения от французов, желательно с разницей более чем в четыре шайбы.

На второй минуте австрийцы реализовали большинство - Томаш Юрчо зачем-то удалился уже на 20-й секунде и чуть более минуты понадобилось австрийцам на то, чтобы открыть счет. Праздник австрийцев длился недолго - уже через две минуты словаки усилиями Хашчака сравняли счет, а затем слово взял молодой, 18-летний защитник шведского ХВ-71, Мартин Фехеревары. Юноша, который в элитном шведском дивизионе провел пока только 13 игр, в этом сезоне выступал в первом дивизионе за "Оксарсхамн", дважды ассистировал партнерам - сначала Юрчо исправился за реализованное австрийцами удаление, а затем Ярош довел счет во втором периоде до 3:1.

В перерыве австрийцы, видимо, решали, что им делать в третьем периоде - либо попытаться дать бой словакам, которые имели солидное преимущество, в том числе и по броскам 23-13, или уже настраиваться на матч с Францией. Видимо в раздевалке австрийцев нашелся календарь игр, где было написано, что следующий матч австрийцы проведут только 11 мая, поэтому после стартовой сирены бросили в атаку. И их усилия не прошли даром: на 42-й минуте Петер Шнайдер сократил разрыв в счете до минимума.

Наступательный порыв австрийцы гасили себе сами - когда казалось, что подопечные Рогера Бадера смогут зажать словаков в зоне, следовали удаления - Клеменс Унтервегер приложился клюшкой по рукам словацкого хоккеиста, а на 50-й минуте австрийцы так рвались на поле, что получили удаление за нарушения численного состава и четыре минуты провели не в атаках, а в обороне, в численном меньшинстве.