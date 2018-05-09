среда, 9 мая 2018 г.
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  • Участник "Бессмертного полка": дай Бог, чтобы не разразилась следующая война

Участник "Бессмертного полка": дай Бог, чтобы не разразилась следующая война Смотрите видео!

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В этот знаменательный день акция "Бессмертный полк" прошла по всему миру, в том числе и в Эстонии. Принимавшие участие в шествии поделились с Rus.Postimees историей своих героев. 

Каждая история уникальна, но в то же время боль и утрата, которую пережили герои Великой отечественной войны, объединяет их все воедино. Сегодня, рассказывая о своем ушедшем на фронт отце или дедушке, в голосе каждого слышалась гордость и бесконечная благодарность за чистое небо над головой.

Смотрите видео!

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