Участник "Бессмертного полка": дай Бог, чтобы не разразилась следующая война

Каждая история уникальна, но в то же время боль и утрата, которую пережили герои Великой отечественной войны, объединяет их все воедино. Сегодня, рассказывая о своем ушедшем на фронт отце или дедушке, в голосе каждого слышалась гордость и бесконечная благодарность за чистое небо над головой.