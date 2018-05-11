В Харьюмаа бесплатного общественного транспорта не будет

«Если автобусы начнут бесплатно возить пассажиров, они будут перегружены, и откуда тогда брать деньги на дополнительные линии? Только компенсация коммерческих линий составляет пять миллионов евро. Если на всю Эстонию для введения бесплатного общественного транспорта предусматривается три миллиона евро, то один лишь Харьюский уезд может потратить всю эту сумму, да еще и не хватит двух миллионов», - сказал председатель правления Харьюмааского центра общественного транспорта, волостной старейшина Йыэляхтме Андрус Умбоя.

«У бесплатного проезда есть и этическая проблема: если автобусы начнут ездить бесплатно, возникнет большое неравенство по отношению к тем, кто ездит на поезде», - добавил Умбоя.

По словам руководителя Северо-эстонского центра общественного транспорта Велло Йыгисоо, в будущем в Харьюмаа возможность бесплатного проезда предоставят для школьников и пожилых.