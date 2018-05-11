В Таллинне изменится маршрут нескольких автобусов и закроется для движения один перекресток

В связи с асфальтированием улицы Меривялья в районе перекрестка с улицей Рандвере 12 мая с 7 часов утра до конца рабочего дня автобусы линии 8 в обоих направлениях пойдут в объезд. Объезд будет проходить по бульвару Суплузе, улицам Борнхёэ и Рандвере с временными остановками на объезде при движении от центра города на бульваре Суплузе после перекрестка с улицей Меривялья и на улице Борнхёэ до перекрестка с улицей Рандвере, а в обратном направлении - на улице Рандвере перед перекрестком с улицей Борнхёэ.

В связи с асфальтированием улицы Вабаыхукооли с 10 часов утра 14 мая до конца рабочего дня 16 мая автобусы линий 5 и 6 будут направляться в объезд. Маршрут объезда: улицы Козе, Пухкекоду, Метсакооли с разворотом на перекрестке улиц Метсакооли и Вабаыхукооли и остановками Козе - на улице Козе до перекрестка с улицей Вабаыхукооли, Нурмику - на улице Пухкекоду до перекрестка с улицей Мезика и Метсакооли - на улице Метсакооли до перекрестка с улицей Вабаыхукооли.

С самого утра понедельника, 14 мая, закрывается для движения транспорта перекресток улиц Раннамыйза, Вана-Раннамыйза и Лыука. Объезд по шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна или по улице Вабаыхумуузеуми. Остановка Сыба переносится на 250 метров в сторону Табасалу, в район перекрестка улиц Раннамыйза, Лыука и Кесккюла.

Автобусы пойдут в объезд: линий 21, 21B в направлении Балтийского вокзала и 21A в направлении Ыйсмяэ - по улице Вана-Раннамыйза, соединении улиц Раннамыйза и Вана-Раннамыйза у Какумяэского "Сельвера" и улице Раннамыйза с временной остановкой Ряга на улице Раннамыйза; линии 21Aв сторону Какумяэ - по Палдискому шоссе, улицам Мыйза и Вабаыхумуузеуми с временной остановкой Хааберсти на Палдиском шоссе; линий 41, 41B в направлении на Какумяэ - по улице Раннамыйза, соединению улиц Раннамыйза и Вана-Раннамыйза у Какумяэского "Сельвера" и улице Вана-Раннамыйза.