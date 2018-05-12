Россияне разгромили турецкий отель в День Победы

По словам россиянки, праздновать День Победы гости-соотечественники начали заранее. «9-го утром главные м****и вынесли свои гаджеты с колонками и на всю возможную громкость стали крутить "День Победы" и прочие нетленки», — рассказала Шатова.

Помимо этого, как сообщает девушка, туристы разбили стеклянную посуду, которую принесли к бассейну и рассыпали осколки по его дну. «Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с георгиевскими ленточками орали "Стоя за великую расею, ура-ура-ура"», — пишет пользовательница в посте.

Подписчики Шатовой неоднозначно отреагировали на публикацию.

«Я в Египте видел подобные вещи. Вся наша компания обратила внимание, что россияне отличаются от других туристов. Пьянство, наглость, свинство и распущенность», — писали одни.