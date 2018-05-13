Галерея: угадайте, какой интерьер скрывается за этими современными стенами в Каламая!

Обычно квартиры в новых домах обставляют тоже современно: стекло, металл, кожа, дерево и камень могут превратить квартиру в лофт, а могут и в хюгги. О хюгги как-нибудь в другой раз, а вот сегодня мы откроем перед вами дверь в квартиру, где вы увидите...