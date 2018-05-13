вс, 13.05.2018
"Не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?" Керстин Мересма
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: угадайте, какой интерьер скрывается за этими современными стенами в Каламая!

Галерея: угадайте, какой интерьер скрывается за этими современными стенами в Каламая!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Обычно квартиры в новых домах обставляют тоже современно: стекло, металл, кожа, дерево и камень могут превратить квартиру в лофт, а могут и в хюгги. О хюгги как-нибудь в другой раз, а вот сегодня мы откроем перед вами дверь в квартиру, где вы увидите...  

... классику, ретро, вкус, стиль, интеллект - и все на 98 квадратных метрах в бетонном доме, построенном в 2015 году на улице Вибу в Каламая. 

Тон интерьеру задают картины, причем даже на фотографиях видно, что это подлинники, и книги: тут есть самый настоящий кабинет с библиотекой. Современно выглядят только белоснежная ванная комната и черная глянцевая кухня. На фотографиях видно, с каким тщанием создавался интерьер этой квартиры, в которой много милых старинных или стилизованных под старину вещиц.

План квартиры и фотографии, которые не вошли в нашу галерею, находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ