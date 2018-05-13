Галерея: угадайте, какой интерьер скрывается за этими современными стенами в Каламая!

Обычно квартиры в новых домах обставляют тоже современно: стекло, металл, кожа, дерево и камень могут превратить квартиру в лофт, а могут и в хюгги. О хюгги как-нибудь в другой раз, а вот сегодня мы откроем перед вами дверь в квартиру, где вы увидите...
... классику, ретро, вкус, стиль, интеллект - и все на 98 квадратных метрах в бетонном доме, построенном в 2015 году на улице Вибу в Каламая.
Тон интерьеру задают картины, причем даже на фотографиях видно, что это подлинники, и книги: тут есть самый настоящий кабинет с библиотекой. Современно выглядят только белоснежная ванная комната и черная глянцевая кухня. На фотографиях видно, с каким тщанием создавался интерьер этой квартиры, в которой много милых старинных или стилизованных под старину вещиц.
План квартиры и фотографии, которые не вошли в нашу галерею, находятся ЗДЕСЬ.