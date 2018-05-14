Саакашвили хочет исправить собственные ошибки в Грузии

"Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили", - заявил Саакашвили в ночь на воскресенье при включении из Голландии в эфир телекомпании "Рустави 2".

Отвечая на вопрос, не видит ли он своей ответственности за фактическое уничтожение реальной оппозиции, что и способствовало приходу к власти миллиардера Иванишвили и его команды, экс-президент заявил, смена власти произошла в том числе и по причине его личных ошибок.

"Скажу больше, именно из-за этих моих ошибок я намерен вернуться в Грузию и исправить их. В течение моего правления Грузия развивалась и большинство государственных постов занимали молодые, но, конечно, были и перекосы", - сказал Саакашвили.

Он заявил и о том, что события в Армении, где именно молодежь была в первых рядах борьбы с олигархами, создали большой настрой протеста в Грузии, который обязательно будет продолжен.