На черногорском курорте зарезали украинскую предпринимательницу, состояние которой превышало сотню миллионов евро

По данным полиции, труп иностранки со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, был найден в квартире по месту ее проживания. Об этом сообщает Vijesti. Предположительно, женщину-отельера могли убить во время ограбления квартиры. По другой версии, ее убил знакомый, передает Newsru.com.

Лашманова была директором компаний Mimoza group и Sea trade. Последняя фирма три года назад купила знаменитый в регионе отель "Мимоза" в центре Тивата и закончила строить в этом месте новый отельный комплекс. Украинская предпринимательница также была владельцем элитного комплекса La Perla, расположенного рядом с мариной (стоянкой яхт) Porto Montenegro в Тивате. Кроме того, она владела салоном красоты "Фатальна", который находится в престижном апарт-отеле Tre Canne в Будве, сообщает "Европейская правда".

Компании Лашмановой вели активное строительство на курорте Каменари и на пляже Понта Сельянова (Тиват).

Активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро, пишет FOS.

Курорты как "прачечные" для россиян

Анастасия Лашманова приехала в Черногорию несколько лет назад. У нее был российский паспорт, сначала она работала официанткой. В прессе также приводится неофициальная информация, что за активами Лашмановой стоит бизнесмен Валерий Задорин. Он является собственником российской компании "Арома" ("Ароматный мир") - одной из крупнейших фирм по продаже предметов роскоши, а также алкогольной продукции. Партнером Валерия Задорина является его брат Павел.

Валерий и Павел Задорины родились в Киргизии и приходятся племянниками петербургскому криминальному авторитету Льву Черепову по кличке Череп, писала газета The Moscow Post. У Черепа были совместные проекты с Тайванчиком (Алимжаном Тохтахуновым), Япончиком (Вячеславом Иваньковым), Отариком (Отари Квантришвили), представителями солнцевской и измайловской ОПГ.

Когда появился Национальный фонд спорта (НФС), получивший огромные льготы на поставку из-за границы спиртного, ближайшими партнерами этой структуры за рубежом стали Тайванчик и Череп. А представлять их интересы в НФС стал совсем молодой Павел Задорин, которого назначили вице-президентом НФС.

Когда эта структура решила закрепиться на алкогольном рынке Санкт-Петербурга, то руководитель НФС Шамиль Тарпищев позвонил тогдашнему мэру северной столицы Анатолию Собчаку и попросил оказать содействие Павлу Задорину. В 1995-1996 годах Задорин владел рядом фирм, в том числе ООО "Вип Риэлти". Также он создал охранное предприятие "ЭС ДЖИ ЭС".

Павла Задорина неоднократно задерживала милиция по обвинению в различных преступлениях. В 1996 году Задорин вместе с некими Подорожным, Петрашовым и Стадниковым угодил за решетку по обвинению в похищении бизнес-леди Кремневой и вымогательстве у нее денег. Однако, благодаря своим обширным связям, в СИЗО Задорин долго не оставался, а дела в отношении него разваливались.

Отметим, что связь Лашмановой с Задориными, которые имели контакты в криминальных кругах, ставит вопрос о происхождении денег, вкладывавшихся в развитие бизнеса в Черногории. "Русская мафия" нередко использует инвестиции в туристический, гостиничный и строительный бизнес как способ отмывания денег.