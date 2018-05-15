Бывший руководитель Versobank: «Как я встал на учет в Кассе страхования от безработицы»

Эстония мне нравится. Жители Эстонии разумные и старательные, и большая часть из них может прекрасно справляться с жизнью без вмешательства государства. Но в последнее время мне все больше кажется, что государство хочет делать за меня то, с чем я могу справиться самостоятельно. Я считаю, что государство не должно оказывать «услуги», которые мне в действительности не нужны и более того, государство не должно предлагать бесплатные услуги просто потому, что кто-то так решил и хочет поставить галочку о проделанной работе. Все знают, что бесплатного сыра не бывает. Все происходит за счет чего-то или кого-то.

После получения решения о ликвидации банка Versobank я встал на учет в Кассе страхования от безработицы, чтобы понять и этот процесс в стране. Я был руководителем и членом правления многих предприятий и пытался своей работой развивать и улучшать жизнь в Эстонии. К своему удивлению я узнал, что после месяца безработицы я буду получать суточные в размере 5,32 евро в качестве пособия на поиск работы. А на жизнь? В 2017 году мое любимое государство получило с моей зарплаты налоги на сумму, превышающую 240 000 евро. Я начал думать: допустим, я стою эти 5,32 евро в день, а куда уходит остальное?

Как, среди кого и на каких основаниях это распределяют? Кажется, что модель старины Бисмарка до сих пор работала безупречно, а мы соберем деньги и распределим их на основе плановой экономики. Сколько чиновников нужно государству, чтобы распределить эти деньги? Какие «услуги», каждую из которых нужно финансировать, предложит мне государство? Кроме того, тут же нужен план, который называют «Стратегией государственного бюджета».

С детства я помню карточную игру, которая называлась "Бисмарк". Там было бескозырная взятка, потом бескозырная сдача, потом взятка и сдача, потом масть от шестерки до туза и с туза до шестерки, и в итоге игрок сам назначает масть, которую он играет. Вот эта последняя часть нравилась мне больше всего – я мог сам назначать масть, и все зависело от имевшихся у меня на руках карт.

И в Эстонии у меня могло бы быть большее прав на принятие решения: в пределах каких границ я работаю - и именно при общении с государством. Государство не должно предписывать людям, какими из предлагаемых им «услуг» мы должны пользоваться, а делать все настолько простым и удобным, чтобы эти «услуги» вообще не требовались. В руках различных учреждений находится много информации о нас, однако они не делятся ею друг с другом, а заставляют нас заполнять анкеты, бланки и заявления, хотя всей этой информацией государство уже давно владеет…