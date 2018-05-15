В Таллинне и Харьюмаа участились ДТП с серьезными последствиями

В течение недели в Таллинне и Харьюмаа произошло 26 ДТП, в которых были пострадавшие. В этих ДТП повреждения получили 30 человек, и полиция считает, что это слишком много, даже учитывая плотность движения в столице и Харьюском уезде.

"Причины этих ДТП разные, но в основном они связаны с невнимательностью", – сказал руководитель аварийной группы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа.

"Водители должны считаться с тем, что сейчас на дорогах много двухколесного транспорта. Велосипедисты, водители мопедов, мотороллеров и мотоциклов могут сделать многое для того, чтобы обезопасить себя. В первую очередь, надо сделать себя видимым, а также помнить о возможным опасностях: убедитесь в том, что вас заметили, а также в том, что совершать маневр безопасно", – добавил Паюмаа.

По словам Паюмаа, необычно то, что в этих ДТП отсутствует общий знаменатель. "Раньше мы говорили летом в основном о ДТП, связанных с превышением скорости. Сейчас мы видим наезды на пешеходов, велосипедистов и другие автомобили, выезды с дороги, выезды на главную дорогу с второстепенной, не уступая дороги. Превышение скорости является дополнительным фактором риска в любом случае, также, как опасна на дороге невнимательность и просто совершаемые водителями и пешеходами глупые поступки, из-за которых происходят ДТП. ДТП можно избежать, если внимательно смотреть за тем, что происходит на дороге, придерживаться разрешенной скорости и совершать маневры, убедившись в их безопасности".

За 4 с половиной месяца в Харьюмаа в ДТП погибло семь человек, из них двое в Таллинне. В прошлом году за тот же период времени в Таллинне и Харьюмаа погибло два человека, оба они были пешеходами. В Харьюмаа и Таллинне в ДТП пострадало 270 человек, в прошлом году 224.