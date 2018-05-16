Видео: смотрите, что находится внутри банкомата Swedbank
16 мая 2018 г., 9:12
Несколько лет назад в передаче ETV "Ringvaade" показали, что находится внутри банкомата.
По словам руководителя отдела банкоматами Swedbank Индрека Кауси, банкоматы автоматизированы. "Здесь наличные находятся в разных кассетах", - пояснил он.
Кауси утверждает, что банкомат, который выдает деньги, работает практически также как банкомат, при помощи которого деньги можно положить на счет. "Да, система практически одна, только работает наоборот", - добавил Кауси.
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