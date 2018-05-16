Видео: смотрите, что находится внутри банкомата Swedbank

По словам руководителя отдела банкоматами Swedbank Индрека Кауси, банкоматы автоматизированы. "Здесь наличные находятся в разных кассетах", - пояснил он.

Кауси утверждает, что банкомат, который выдает деньги, работает практически также как банкомат, при помощи которого деньги можно положить на счет. "Да, система практически одна, только работает наоборот", - добавил Кауси.