ср, 16.05.2018
"Россию нужно остановить сейчас, или в будущем Китай ждет победа". Эдвард Лукас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Видео: смотрите, что находится внутри банкомата Swedbank

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Raigo Pajula

Несколько лет назад в передаче ETV "Ringvaade" показали, что находится внутри банкомата.

По словам руководителя отдела банкоматами Swedbank Индрека Кауси, банкоматы автоматизированы. "Здесь наличные находятся в разных кассетах", - пояснил он. 

Кауси утверждает, что банкомат, который выдает деньги, работает практически также как банкомат, при помощи которого деньги можно положить на счет. "Да, система практически одна, только работает наоборот", - добавил Кауси.

Смотрите видео здесь!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ