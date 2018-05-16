Европе предстоит непростое лето: пилоты авиакомпании Brussels Airlines продолжат забастовку

По словам Мариуса Стонкуса, исполнительного директора компании Skycop, занимающейся востребованием компенсаций с авиакомпаний за задержанные или отмененные рейсы,последние недели показывают, что сектору авиации Европы предстоит довольно непростое лето.

«В свете растущих прибылей авиакомпаний их сотрудники чувствуют, что они достойны более высоких зарплат в виде увеличенной доли доходов предприятия. Проведение забастовки – это право работников и их естественная реакция на ситуацию, которая сложилась несправедливым к ним образом. При этом крайне важно, чтобы на фоне забастовок не были забыты и права авиапассажиров», – сказал представитель Skycop.

По его словам, согласно нынешней регуляции авиакомпании не обязаны выплачивать авиапассажирам компенсации морального ущерба за задержанный или отмененный рейс в случае рабочей забастовки сотрудников. По оценкам Стонкуса, рано или поздно ситуация должна будет измениться, поэтому предприятие занялось сбором подписей под петицией с предложением внести в закон поправки.