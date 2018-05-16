В Финляндии учителя обвиняют в сексуальной эксплуатации детей

Учитель одной из хельсинских школ обвиняется в девяти случаях сексуальной эксплуатации детей. Директор школы также обвиняется в том, что он оставил без надзора деятельность своего подчиненного.

Согласно информации, полученной шведоязычной редакцией Yle, мужчина успела проработать в школе 20 лет. Он преподавал в основном ученикам 7-9 классов.

Учителя обвиняют в девяти случаях сексуальной эксплуатации детей и в оскорблении чести и достоинства в отношении одного ребенка. Согласно полученным Yle сведениям, в числе жертв находятся также ученики школы, где мужчина преподавал.

Преступления, согласно обвинению, произошли в 2013-2017 гг. Подозреваемый был задержан в апреле 2017 года. После задержания он был лишен возможности преподавать.