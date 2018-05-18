Фото и видео: пожарные машины, скорая помощь и полиция окружили пярнускую школу

"На происшествие отреагировали усиленными силами, поскольку речь идет о детском учреждении. На место прибыли обе команды Пярну и пожарный автомобиль с лестнцией", - сказала Pärnu Postimees руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс.

Когда спасатели прибыли на место, открытого огня в здании не было.

Пожар локализовали и приступили к поиску причины возникновения дыма. По словам спасателей, речь идет о коротком замыкании кабеля отопления дренажной трубы, что привело к возгоранию пластиковой трубы и изоляции.

Спасательные работы не нанесли существенный повреждений помещению.

На месте четыре спасательных автомобиля, две скорой помощи и минимум один полицейский экипаж.

На момент пожара в спортзале никого не было. Находившихся в спортзале учеников второго класса сразу эвакуировали, но в здании школы, которое находится отдельно от спортзала, продолжают идти уроки и время от времени в окнах появляются лица любопытных учеников.

Опасности возникновения пожара больше нет, электричество в спортзале отключено и дым не распространяется.