Латыши призывают эстонцев протестовать против акцизной политики

"Основным организатором мероприятия является город Валка, поэтому можно сказать, что латыши устраивают празднование Иванова дня для жителей Эстонии, - сказал организатор со стороны Эстонии Ранно Теэдер. - Цены на пиво будут очень низкими, всего лишь полтора евро".

По его словам, организаторы празднования призывают эстонцев протестовать против акцизной политики Эстонии. На этой неделе будет начата кампания со следующим заголовком: "Налоги едут в Латвию на празднование Ивановой ночи, или Единый Иванов день Эстонии на сцене Валка".

Теэдер сказал, что по первоначальным прогнозам ожидается несколько тысяч жителей Эстонии. "В отличие от многих связанных с празднованием Иванова дня мероприятий, праздник в Валка будет бесплатым. По этой причине сложно предугадать количество человек", - сказал Теэдер.

По его словам, организаторы мероприятия планируют сотрудничать с организаторами кампании "Налоги едут в Латвию". "На данный момент рано говорить, будут ли организованы протестные колонны 23 июня", - добавил Теэдер.