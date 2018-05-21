Неплохо: каждый четвертый блогер в Эстонии зарабатывает на своем хобби

Несмотря на то, что ведение блога многими считается развлечением, этот вид деятельности может приносить неплохй доход. Например, среди эстонских блогеров прибыль получает каждый четвертый. За последние три года число людей, зарабатывающих деньги на ведении блогов, выросло более чем в два раза, пишет Majandus24.
По данным исследования Blogibaromeetr, проведенного коммуникационным бюро JLP, если еще в 2014-ом было довольно мало блогеров, с которыми производители связывались по своей инициативе, то, например, в 2017 году подобный опыт имели двое из трех блогеров. Лишь 20 процентов блогеров отметили, что ни одно предприятие не делало им каких-либо предложений. Исследование показало, что значительно возросло число блогеров, которые считают данную деятельность своей основной работой.
По словам менеджера по проектам коммуникационного бюро JLP Майе-Лийзы Силдник, в последнее время границы между блогом и рекламой практически стерлись. Отмечается, что читатели больше доверяют опубликованной в блоге информации, чем обычной рекламе.
Исследование Blogibaromeetr впервые изучило деятельность видеоблогеров, которых в последние годы становится все больше. Несмотря на то, что данный вид деятельности в Эстонии находится в состоянии зародыша, местные предприятия все активнее сотрудничают с блогерами. Если среди классических веб-блогеров доход имеют около 25 процентов, занимающихся данной деятельностью, то среди видеоблогеров таких насчитывается около 61 процента.
Данные исследование также показали, что видеоблоги пользуются наибольшей популярностью среди молодежи.