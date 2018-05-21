Неплохо: каждый четвертый блогер в Эстонии зарабатывает на своем хобби

По данным исследования Blogibaromeetr, проведенного коммуникационным бюро JLP, если еще в 2014-ом было довольно мало блогеров, с которыми производители связывались по своей инициативе, то, например, в 2017 году подобный опыт имели двое из трех блогеров. Лишь 20 процентов блогеров отметили, что ни одно предприятие не делало им каких-либо предложений. Исследование показало, что значительно возросло число блогеров, которые считают данную деятельность своей основной работой.

По словам менеджера по проектам коммуникационного бюро JLP Майе-Лийзы Силдник, в последнее время границы между блогом и рекламой практически стерлись. Отмечается, что читатели больше доверяют опубликованной в блоге информации, чем обычной рекламе.

Исследование Blogibaromeetr впервые изучило деятельность видеоблогеров, которых в последние годы становится все больше. Несмотря на то, что данный вид деятельности в Эстонии находится в состоянии зародыша, местные предприятия все активнее сотрудничают с блогерами. Если среди классических веб-блогеров доход имеют около 25 процентов, занимающихся данной деятельностью, то среди видеоблогеров таких насчитывается около 61 процента.