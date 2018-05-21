Жители взволнованы: в Силламяэ собака живет на крыше гаража

"Со своей стороны я больше ничего не могу предложить этой собаке, потому что у меня дома уже есть одна", - рассказывает Rus.Postimees жительница Силламяэ Алла Дрозд. Она подкармливает животное уже примерно полтора месяца, кормят его и другие соседи, но за минувшее время ничего не изменилось: решать проблему бродячей собаки в городе некому.

Собака передвигается по району как ей заблагорассудится, однако в руки упорно не дается и, как только кто-то из людей предпринимает очередную попытку позвать ее, лает и бежит на знакомую и безопасную крышу.

Мы в Силламяэ несколько лет назад поднимали такой же вопрос по бездомным кошкам - и тут же все кошки были отравлены

"Она очень убегучая, - улыбаясь описывает Алла эту подвижную и сообразительную собаку, к которой местные жители уже привязались. - Ее не приручить никоим образом, она очень хитрая, стремительная. Сидит на крыше - оттуда все видит и слышит, лает, но при этом до нее никто не может добраться. Ей так очень удобно: спускается с крыши только тогда, когда ей самой надо".

Как уверяет Алла, собака не агрессивна и угрозы не представляет, но она молодая и непристроенная, что, в общем-то, и тревожит людей с чутким сердцем. "Раз она молодая, у нее должно быть какое-то будущее, должна быть жизнь, поэтому мы тут и заволновались".

Чтобы собаке не навредили, обратившаяся в редакцию Алла Дрозд даже скрывает точное место ее нахождения.

По мнению Аллы, если собаку не возьмет никакой приют, чтобы затем пристроить в какой-нибудь дом, то ею займутся живодеры или она попадет под машину, или к ней пристанут дети и тогда она укусит кого-нибудь. "В любом случае, ее нахождение на улице нежелательно. И потом, если она еще нарожает, какое удовольствие нам будет собирать этот щенячий горох?.."

"Мы в Силламяэ несколько лет назад поднимали такой же вопрос по бездомным кошкам - и тут же все кошки были отравлены! Это было очень плохо, и люди очень сильно обиделись, много разговоров тогда было про это. Говорили, мол, зачем вызывать работника приюта и платить деньги, если легче просто отравить. И это при том, что тогда у города был договор с приютом, но дешевле же напихать в еду крысиного яда - и все, больше нет проблем", - говорит читательница.

Отлавливать животных в Силламяэ сейчас некому: прежний договор об оказании городу такой услуги завершился в 2017 году, а новый так и не заключили. Специалист по городскому хозяйству Ольга Моргунова сообщила, что сейчас готовится и на этой неделе будет объявлен тендер на оказание городу услуги по отлову бродячих животных. Предполагается, что все процедуры будут проведены в сжатые сроки, чтобы новый договор начал действовать уже с июня.

По словам Моргуновой, без проведения тендера горуправа не может выделить ни цента на заказ услуги по отлову даже одной конкретной собаки. "Поэтому им придется подождать: будет у нас договор, тогда и заберут эту собаку", - заочно отвечает чиновница обратившейся в редакцию женщине и ее соседям.

"Если бы эта собака была агрессивной, тогда, конечно, искали бы немедленно возможность, но если такого нет, тогда пусть подождут немножечко", - добавила она.