Важная информация для планирующих провести отпуск в Италии

В субботу, 26 мая, с 22:00 по местному времени начнутся забастовки персонала железнодорожных компаний Италии FSI, NTV и TRENORD, сообщает turizm.ru. Протестные акции будут продолжаться в течение всей ночи до 5:59 утра воскресенья, 27 мая. Как сообщается, ущерб для пассажиров должен быть незначительным, потому что большая часть поездов не будет затронута забастовкой. Однако те, кто планирует поездку на выходные, должны учесть, что график движения поездов групп FSI, NTV и Trenord будет нарушен, особенно в ночное время.

Добавим, что FSI (Государственные железные дороги) осуществляют перевозки пассажиров в таких областях Италии, как Марке, Лацио, Умбрия и Абруццо и других. Кроме того, к ней относятся скоростные поезда Trenitalia. Поезда компании NTV курсируют между такими городами, как Милан, Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь, Венеция, Турин и другими. Trenord осуществляет железнодорожные перевозки в Ломбардии, а также между Миланом и воздушной гаванью Мальпенса.