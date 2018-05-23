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Убийство в Ласнамяэ: суд увеличил наказание обвиняемому до 10 лет тюрьмы

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Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Таллиннский окружной суд ужесточил наказание Виктору Офицерову, которого обвинили в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ.

Согласно вынесенному накануне, 22 мая, решению окружного суда, Офицеров (57) проведет в тюрьме 10 лет, пишет rus.err.ee.

Напомним, 14 февраля Харьюский уездный суд признал Офицерова виновным в убийстве и приговорил его к 6 годам лишения свободы, однако этот приговор обжаловала окружной прокурор Мерике Тикк, потребовавшая назначить Офицерову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Представил апелляционную жалобу и сам обвиняемый, который ходатайствовал об отмене решения суда первой инстанции в части оплаты процессуальных расходов.

"Апелляция прокурора была поддержана, а обращение Виктора Офицерова было отклонено как необоснованное", - сообщили rus.err.ee в Таллиннском окружном суде.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 4 сентября 2017 года в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ Офицеров ударил свою жену ножом в область шеи - от полученного ранения женщина скончалась на месте. 

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