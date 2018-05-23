Убийство в Ласнамяэ: суд увеличил наказание обвиняемому до 10 лет тюрьмы

Напомним, 14 февраля Харьюский уездный суд признал Офицерова виновным в убийстве и приговорил его к 6 годам лишения свободы, однако этот приговор обжаловала окружной прокурор Мерике Тикк, потребовавшая назначить Офицерову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Представил апелляционную жалобу и сам обвиняемый, который ходатайствовал об отмене решения суда первой инстанции в части оплаты процессуальных расходов.