Министерство образования Латвии предлагает запретить обучение на русском языке в частных вузах и колледжах

Министерство образования и науки Латвии предлагает частным вузам и колледжам применить установленные для государственных вузов ограничения, обязывающие их реализовывать программы обучения на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, что по сути означает запрет на обучение на русском языке, пишет Rus.TVNET.
В поданном предложении к поправкам к закону о вузах Министерство образования и науки (МОН) предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы будет не разрешен.
По действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).
МОН обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения в среднем образовании необходимо установить четкие условия для языка программ обучения в вузах и колледжах.
Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает МОН.
Как сообщалось, примерно треть студентов частных вузов в Латвии в прошлом году училась на русском языке. В государственных вузах доля таких студентов не достигает 1%, свидетельствует отчет МОН о высшем образовании в 2017 году.