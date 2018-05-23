Министерство образования Латвии предлагает запретить обучение на русском языке в частных вузах и колледжах

В поданном предложении к поправкам к закону о вузах Министерство образования и науки (МОН) предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы будет не разрешен.

По действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

МОН обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения в среднем образовании необходимо установить четкие условия для языка программ обучения в вузах и колледжах.

Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает МОН.