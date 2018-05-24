Майк Пенс. ФОТО: Michael Brochstein / Michael Brochstein/Sipa USA

Высокопоставленный северокорейский чиновник назвала вице-президента США Майка Пенса глупым и пригрозила вероятной ядерной войной, если сторонам не удастся договориться.

Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян не будет упрашивать США вести диалог или пытаться убедить Вашингтон занять место за столом переговоров.

В последние дни обе стороны дали понять, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть перенесен или вовсе отменен.

Пхеньян заявил, что пересмотрит свое решение участвовать в переговорах, если США будут требовать отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке.

Дональд Трамп заявил во вторник, что саммит может состояться лишь в случае, если северокорейская сторона выполнит необходимые условия.

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Последние 10 лет Чхве Сон Хи не раз была участницей дипломатических контактов с США.

В статье, распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи, она рассказала, что последние несколько дней Пенс делал «разнузданные и наглые» заявления, в том числе о том, что Северная Корея может повторить судьбу Ливии.

Она назвала Пенса политической куклой за его сравнение Северной Кореи, «государства с ядерным оружием, с Ливией, которая лишь установила некоторые виды оборудования и немного с ними поиграла».

«Я как человек, вовлеченный в контакты с США, не могу скрыть своего удивления такими невежественными и глупыми замечаниями, льющимися из уст вице-президента США», - сказала она.

Чхве Сон Хи отметила, что Пхеньян не умолял начать переговоры, и предупредила: «Встретимся ли мы в зале переговоров или столкнемся в ядерной схватке - все зависит от решения и поведения Соединенных Штатов».

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон также вызвал возмущение северокорейцев, заявив, что денуклеаризация КНДР могла бы пройти «по ливийскому сценарию».

Несмотря на это, Северная Корея не отказалась от планов начать на этой неделе демонтаж единственного полигона по испытанию ядерного оружия.

Полигон Пхунгери находится на северо-западе страны. Группа иностранных журналистов, которых пригласили в качестве наблюдателей, уже отправились туда.

«Осторожная дипломатия требует осторожных заявлений»

Лора Бикер, корреспондент Би-би-си

Итак, мы снова вернулись к ругани и угрозам ядерной войны. И это за считанные недели до запланированного саммита.

Посланник - одна из самых влиятельных персон в северокорейской политике. Она входит в число основных помощников Ким Чен Ына, поэтому ее заявление было одобрено им самим.

Кто-то скажет, что это обычная для Пхеньяна демонстрация силы. Но можно было вполне обойтись и без нее.

Северная Корея дала понять на прошлой неделе, что упоминание денуклеаризации по модели Ливии задело КНДР за живое. Во-первых, потому что режим Муаммара Каддафи рухнул, а сам Каддафи был убит, но также и потому, что Пхеньян считает свою ядерную программу гораздо более продвинутой.

Поэтому даже простое упоминание двух стран в одном контексте воспринимается как большое оскорбление, и Пхеньян, возможно, считает, что Вашингтон не проявляет должного уважения.

Вашингтон предупреждали, и все равно Пенс решил повторить сравнение. Осторожная дипломатия требует осторожных заявлений и осторожной манеры речи, и Северная Корея, очевидно, полагает, что администрация Трампа в этом смысле повела себя недисциплинированно.