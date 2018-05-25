До и после: смотрите, какой красавицей стала неприятная ванная

Когда Кендра и ее спутник Дэйв приступили к ремонту дома, построенного в 1920-м году, их целью было превратить старомодный санузел, облицованный голубой плиткой, в современную уютную ванную комнату.

Ванная до и после. ФОТО: www.florapostestudio.com

Предстояло сломать промежуточную стенку, чтобы сделать помещение более просторным. Планировалось положить на стены белую плитку-кабанчик, а раковину врезать в мраморную столешницу. И тут-то хозяева совершили настоящее дизайнерское открытие!

Удаляя со стен старую плитку Кендра и Дэйв обнаружили старинные обои с рыбками. Возможно, они были наклеены в 50-х годах прошлого века, а может быть, еще раньше.

ФОТО: www.florapostestudio.com

К сожалению, обои были повреждены и восстановлению не подлежали, но Кендре пришло в голову вырезать самый хорошо сохранившийся кусок и поместить его в рамку. Получилась картина, напоминающая о давно минувших днях и украсившая интерьер.