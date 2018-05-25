Стала известная стоимость акций Таллиннского порта

Наряду с обнародованием проспекта первичного предложения акций Таллиннский порт также подал заявление о котировке акций на Таллиннской бирже Nasdaq. Предполагаемый первый день торговли акциями Таллиннского порта – 13 июня.

«Мы позиционируем себя в качестве предприятия, имеющего хороший дивидендный потенциал как с точки зрения розничных инвесторов из Эстонии, так и с точки зрения институциональных инвесторов. Помимо прочего, мы предоставляем хорошую возможность инвестировать в местную экономику и институтам, управляющим пенсионным имуществом жителей Эстонии, - заявил председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм. – Котирование акций Таллиннского порта несомненно оживит Таллиннскую биржу и местный финансовый рынок в целом, привлекая сюда новых иностранных инвесторов».

В рамках первичного публичного предложения акций Таллиннский порт выпустит в общей сложности 75 404 968 новых акций, а нынешний единственный акционер предприятия – Эстонская Республика – намеревается дополнительно продать до 11 300 000 акций Таллиннского порта.

Согласно дивидендной политике, утвержденной в апреле этого года нынешним единственным акционером предприятия, Эстонской Республикой, в 2019-2020 годах предприятие ставит целью выплатить акционерам нетто-дивиденды в размере не менее 30 миллионов евро, а начиная с 2021 года – в размере не менее 70 процентов от чистой прибыли за предыдущий год.

Розничные инвесторы из числа резидентов Эстонии смогут подать заявку о подписке на акции по верхнему ценовому пределу, то есть по 1,80 евро за акцию. Индикативное минимальное распределение акций составит 1000 акций на каждого розничного инвестора из Эстонии. Результаты подписки, конечная стоимость акции и распределение предлагаемых акций будут объявлены предположительно 7 июня.

Проспект первичного публичного предложения акций AS Tallinna Sadam, а также приложения к нему и резюме на эстонском и русском языках, можно скачать на сайте investor.ts.ee. Розничные инвесторы могут подать заявку о подписке во всех банках Эстонии, заявка на подписку предполагает наличие счета ценных бумаг.