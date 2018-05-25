Исследование: различия в отношении к гособороне среди эстоно- и русскоязычного населения Эстонии стираются

По словам министра обороны Юри Луйка, доверие эстоно- и русскоязычных респондентов к политическим и оборонным институтам по-прежнему различается, но эти различия начали стираться.

«Среди русскоязычного населения доверие к Силам обороны и Кайтселийту в значительной степени выросло», – сказал Луйк и заметил, что на основании последнего исследования не стоит делать долговременных прогнозов, поскольку на возникновение устойчивых тенденций уходят годы.

В сравнении с октябрьским исследованием поддержка Сил обороны среди русскоязычных респондентов выросла с 51 до 53 процентов, а Кайтселийта – с 40 до 46 процентов.

Главной гарантией безопасности эстонцы считают принадлежность к НАТО. Если год назад 67 процентов русскоязычных респондентов видели главную гарантию безопасности в хороших отношениях и сотрудничестве с Россией, то на сегодня их доля сократилась до 58 процентов. Русскоязычное население все чаще видит залог безопасности в принадлежности к НАТО. Так, в течение года поддержка этой точки зрения выросла на пять процентов.

Результаты исследования показывают, что доверие населения Эстонии к проводимой государством политике безопасности и к модели государственной обороны по-прежнему очень высокое.

Например, 68 процентов всех граждан мужского пола выразили готовность участвовать в обороне страны в случае вооруженного нападения. Занятия по гособороне считают необходимыми 88 процентов эстоноязычных и 72 процента русскоязычных респондентов.

Население по-прежнему считает Силы обороны третьим наиболее достойным доверия институтом после спасательной службы и полиции.