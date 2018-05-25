Пьяный водитель грузовика из Эстонии попался за рубежом на сомнительных манипуляциях

Немецкая полиция задержала сегодня употреблявшего алкоголь эстонского водителя грузовика, у которого был найден тахограф с признаками применения к нему манипуляций.
Полицейские проверяли тяжеловозы возле шоссе b87. Когда они направили на парковку для проверки грузовик с эстонскими номерами, алкометр показал у 46-летнего водителя опьянение в 0,82 промилле.
Также полицейские обнаружили в грузовике тахограф с признаками манипуляций, пишет Postimees со ссылкой на Focus Online.
Тахограф — специальный измерительный прибор, контролирующий движение машины в пути. В большинстве случаев водители грузовиков осуществляют манипуляции с показателями тахографа для того, чтобы избежать выполнения требований по времени работы и отдыха.
Полиция начала в отношении задержанного водителя производство.