Пьяный водитель грузовика из Эстонии попался за рубежом на сомнительных манипуляциях

Полицейские проверяли тяжеловозы возле шоссе b87. Когда они направили на парковку для проверки грузовик с эстонскими номерами, алкометр показал у 46-летнего водителя опьянение в 0,82 промилле.

Также полицейские обнаружили в грузовике тахограф с признаками манипуляций, пишет Postimees со ссылкой на Focus Online.

Тахограф — специальный измерительный прибор, контролирующий движение машины в пути. В большинстве случаев водители грузовиков осуществляют манипуляции с показателями тахографа для того, чтобы избежать выполнения требований по времени работы и отдыха.