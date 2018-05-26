Домовладелец отдает дом бесплатно, но при одном условии

Австралийский маклер по недвижимости отдаст свой дом, построенный в 1930 году, первому же счастливцу при одном условии: новый владелец должен погрузить его на прицеп и увезти с участка, взяв на себя оплату не только перевоза, но и юридических формальностей, рассказывает realestate.com.au.