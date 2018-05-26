сб, 26.05.2018
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Мотоциклист пытался уйти от полиции и вылетел в кювет

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Вчера вечером в Харьюмаа, в волости Харку проигнорировавший распоряжения полиции мотоциклист вылетел с дороги и был доставлен в больницу.

На перекрестке шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранд и Нааге-теэ 25-летний мужчина на мотоцикле на повороте вылетел с дороги.

ДТП произошло вчера около 22.14. Мотоциклист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По предварительным данным, мотоциклист проигнорировал распоряжения полиции остановиться.

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