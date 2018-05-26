Мотоциклист пытался уйти от полиции и вылетел в кювет
26 мая 2018 г., 9:59
Вчера вечером в Харьюмаа, в волости Харку проигнорировавший распоряжения полиции мотоциклист вылетел с дороги и был доставлен в больницу.
На перекрестке шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранд и Нааге-теэ 25-летний мужчина на мотоцикле на повороте вылетел с дороги.
ДТП произошло вчера около 22.14. Мотоциклист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
По предварительным данным, мотоциклист проигнорировал распоряжения полиции остановиться.