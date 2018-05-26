Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире

Рейс выполняет авиакомпания Aruba Airlines. Он соединит остров Аруба — заморскую территорию Нидерландов — и венесуэльский город Пунто Фиджо, расстояние между которыми составляет 80 километров. Перелет длится восемь минут, пишет Lenta.ru.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Цены на них начинаются от 200 долларов (около 170 евро).