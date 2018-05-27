До сих пор продолжаются работы по тушению загоревшегося в пятницу полигона Сил обороны Эстонии

«По-прежнему продолжаются работы по тушению начавшегося на центральном полигоне пожара, который не распространился за пределы 50 гектаров», - сообщил утром Спасательный департамент.

В пятницу в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Куусалу, в деревне Пала на центральном полигоне Сил обороны вспыхнул пожар, который привел к взрыву расположенных на земле взрывных устройств. Огонь распространялся моментально и к вечеру обхватил площадь в 15 гектаров. На следующий день пожар уже распространился на 50 гектаров.

Для тушения пожара с воздуха был задействован и вертолет Сил обороны. К тушению привлекли спасателей-добровольцев, спасательную команду Ляэне-Вирумаа и действующих военнослужащих Сил обороны с техникой.

По словам руководящего работами по тушению Андруса Аасмяэ, для местных жителей опасности нет, в сотрудничестве с Силами обороны спасатели продолжают тушить пожар.