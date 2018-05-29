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Делегации КНДР и США прибыли в Сингапур для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Лидер КНДР Ким Чен Ын.

ФОТО: KNS/AFP

Появляется все больше признаков того, что запланированный саммит в Сингапуре между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном все же состоится, пишет DW.com.

По сообщению японского телеканала NHK , один из высокопоставленных советников главы КНДР Ким Чанг Сон вечером в понедельник, 28 мая, вылетел в Сингапур через Пекин.

Одновременно с американской военной базы "Йокота" в Сингапур выехала делегация администрации США. По сообщению канцелярии Белого дома, передовая группа переговорщиков направляется в Сингапур для встречи с представителями  Северной Кореи.

Между тем в США направляется бывший глава разведки КНДР Ким Ён Чоль. Ранее он сделал промежуточную остановку в Пекине предположительно для переговоров с представителями Соединенных Штатов о проведении саммита с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Дональд Трамп на прошлой неделе неожиданно отменил саммит с Ким Чен Ыном, запланированный на 12 июня в Сингапуре, объяснив это враждебными действиями со стороны КНДР. Однако уже на следующий день он сообщил, что саммит может все же состояться.

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