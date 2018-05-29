Делегации КНДР и США прибыли в Сингапур для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

По сообщению японского телеканала NHK , один из высокопоставленных советников главы КНДР Ким Чанг Сон вечером в понедельник, 28 мая, вылетел в Сингапур через Пекин.

Одновременно с американской военной базы "Йокота" в Сингапур выехала делегация администрации США. По сообщению канцелярии Белого дома, передовая группа переговорщиков направляется в Сингапур для встречи с представителями Северной Кореи.

Между тем в США направляется бывший глава разведки КНДР Ким Ён Чоль. Ранее он сделал промежуточную остановку в Пекине предположительно для переговоров с представителями Соединенных Штатов о проведении саммита с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа.