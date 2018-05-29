Убытки столичного Горхолла превысили 100 000 евро
29 мая 2018 г., 13:56
Убытки Таллиннского городского холла в 2017 году составили 114 822 евро, выясняется из хозяйственного отчета предприятия.
Ледовый холл в принадлежащем Таллинну учреждении прекратил работу с 1 июня 2009 года, а 1 января 2010 года закрылся и на находившийся в стенах здания концертный зал, пишет rus.err.ee.
С тех пор основные доходы Горхолла стали поступать от сдачи в наем недвижимости.
В прошлом году у Горхолла было 8 арендаторов. Из них крупнейшие - фирмы Lindaliini и Siitan Grupp.
Власти Таллинна выделяют на содержание Горхолла 300 000 евро в год, а прошлогодние убытки будут покрыты за счет нераспределенной прибыли, полученной в прежние годы.