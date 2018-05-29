вт, 29.05.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Убытки столичного Горхолла превысили 100 000 евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Горхолл

ФОТО: Liis Treimann

Убытки Таллиннского городского холла в 2017 году составили 114 822 евро, выясняется из хозяйственного отчета предприятия.

Ледовый холл в принадлежащем Таллинну учреждении прекратил работу с 1 июня 2009 года, а 1 января 2010 года закрылся и на находившийся в стенах здания концертный зал, пишет rus.err.ee.

С тех пор основные доходы Горхолла стали поступать от сдачи в наем недвижимости.

В прошлом году у Горхолла было 8 арендаторов. Из них крупнейшие - фирмы Lindaliini и Siitan Grupp.

Власти Таллинна выделяют на содержание Горхолла 300 000 евро в год, а прошлогодние убытки будут покрыты за счет нераспределенной прибыли, полученной в прежние годы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ