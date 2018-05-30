ср, 30.05.2018
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Ау, садоводы! Вы напоили пчелок и ежиков?

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Еж пришел в гости. Фото читателя

ФОТО: Ailen Lumera

Стоит жаркая сухая погода. А знаете ли вы, что следует предложить воды не только домашним питомцам, но и гостям вашего сада? Например, пчелы и ежи тоже хотят пить, делится важной информацией портал Kodu.

Жажду испытывают все живые организмы, находящиеся на вашем приусадебном участке или залетающие-забредающие в ваш сад. Например, пчелы и ежи. Как сделать их жизнь в жаркий день легче?

Мало кто, кроме пчеловодов, знает, что пчелы пьют воду. На пасеках даже есть специальные поилки. Поставьте маленькие емкости с водой рядом с самыми ароматными и пышно цветущими растениями. А вдруг, наевшись сладкого нектара, пчелке захочется пить? 

Блюдца с водой для ежиков поставьте в самых укромных уголках сада. Там ежики смогут утолить жажду в спокойной обстановке. 

Предложив воду пчелам и ежам один раз, следует делать это постоянно: ваши гости быстро привыкнут к местам, где их ждет прохладная вода. 

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