Ау, садоводы! Вы напоили пчелок и ежиков?

Жажду испытывают все живые организмы, находящиеся на вашем приусадебном участке или залетающие-забредающие в ваш сад. Например, пчелы и ежи. Как сделать их жизнь в жаркий день легче?

Мало кто, кроме пчеловодов, знает, что пчелы пьют воду. На пасеках даже есть специальные поилки. Поставьте маленькие емкости с водой рядом с самыми ароматными и пышно цветущими растениями. А вдруг, наевшись сладкого нектара, пчелке захочется пить?

Блюдца с водой для ежиков поставьте в самых укромных уголках сада. Там ежики смогут утолить жажду в спокойной обстановке.