Троицкий об убийстве Бабченко: хотел его в Таллинн перетащить, но он остался в стремном Киеве…

Вечером 29 мая тремя выстрелами в спину у дверей своей квартиры в Киеве был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. В социальных сетях скорбят о погибшем коллеге и друге, проводят параллели с другими резонансными убийствами последних лет, во многих публикациях прямо или косвенно звучит версия о политическом заказе, за которым стоит Россия.
Ныне живущий в Эстонии журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, который был лично знаком с Аркадием Бабченко, написал на своей страничке в Facebook, что пытался уговорить его переехать в Эстонию.
«Покойся в мире, Аркадий. Хотел его в Таллинн перетащить, но он остался в стрёмном Киеве... Сейчас ватные тампоны затянут свою дежурную песнь "Кремлю это не выгодно". Да какая разница - выгодно, не выгодно - если там сидят тупые маньяки? Во главе с обезумевшим топтуном», - пишет Троицкий.
Многие знакомые и коллеги Бабченко убеждены, что причиной убийства послужила его профессиональная деятельность. Бабченко – в прошлом участник двух чеченских кампаний – много писал на военную тематику, в последние годы работал на Украине и освещал конфликт на востоке страны.
«Тот редкий случай, когда все сразу понятно. Уголовники, захватившие Донбасс, отомстили за все, что он про них думал и писал. А отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей», - указывает на убийц российский публицист Александр Невзоров.
Заместитель генерального директора телеканала ATR и друг погибшего Айдер Муджабаев прямо пишет о заказе со стороны России: «Аркадий Бабченко убит по прямому заказу властей террористического государства РФ. Это все, что я могу сказать. Я люблю тебя, Аркадий, ты был лучшим из всех».
Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, напротив, уверен, что российские спецслужбы тут ни при чем. В интервью агентству РИА Новости он назвал убийство провокацией: «Это очередная провокация. Завтра пойдет слух, что это сделали российские спецагенты, чтобы уничтожить оппозиционного журналиста».
Однако, по мнению многих, это преступление продолжает цепочку резонансных убийств по политическим мотивам.
«Убивают всегда самых ярких и сильных. Политковская, Немцов, Старовойтова, Щекочихин... Теперь Аркадий... Зияющая дыра в журналистике... Участвовал во многих войнах и остался жив, а тут в спину... Личное горе для всех, у кого есть мозг и совесть...» - пишет бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
По словам знакомых Бабченко, ему угрожали постоянно – и по телефону, и в соцсетях. В 2016 году он оказался в центре скандала в связи с высказыванием о том, что погибшие в авиакатастрофе по дороге в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не заслуживают сожаления. В феврале 2017 года Бабченко из-за угроз в свой адрес и в адрес своей семьи решил временно уехать из России, с августа 2017 года он работал в Киеве.
«У меня нет никаких сомнений, что убийство Аркадия Бабченко связано только с тем, что он писал у себя в Фейсбуке - бескомпромиссно и жестко, всегда уверенный в каждом слове. А то, что он писал, раздражало очень многих в России, - особенно то, что касалось гибели самолета с Лизой Глинкой и пожара в Кемерове», - считает ведущий «Эха Москвы» Тихон Дзядко.
О зашкаливающем потоке ненависти к Бабченко из-за его публикаций в Facebook в эфире телеканала «Дождь» рассказал бывший коллега погибшего, ведущий телеканала «Настоящее время» Тимур Алевский.
«Первые мысли, которые у меня возникают, зная обстоятельствах, которые рассказывает Айдер Муждабаев, - что Аркадия застрелили не дома, то есть это не бытовая ссора, а при входе в квартиру, что его ждали где-то на лестнице, - что Аркадия застрелили за его публикации в Фейсбуке – очень бескомпромиссные, острые и, безусловно, резкие, для кого-то очень обидные, но, к сожалению, по сути-то верные, просто людям это было очень больно читать. Мне кажется, что это была месть Аркадию за то, что он писал. У меня нет других версий сейчас», - заявил он.
«Он прекрасно знал, что рано или поздно найдется кто-то, кто сможет такое сделать», - добавил Алевский.
На Украине не исключают, что цель преступников, которые стоят за этим убийством, - дестабилизировать ситуацию в стране. «Классический теракт», - так квалифицировал произошедшее политолог Тарас Березовец.
По его мнению, убийство могло быть совершено вдогонку завершившемуся финалу ЛЧ в Киеве. «Спецслужбы Украины имели достоверную информацию о готовящемся теракте в столице, который разрабатывала российская разведка», - написал он на своей страничке в Facebook.
По словам Березовца, никаких особых причин убивать Бабченко не было. «Вероятнее всего, он был выбран в силу необходимости выполнить заказ в сжатые сроки, - полагает политолог. - Излишне говорить, что убийство Бабченко это классический теракт. Его цель - посеять панику в обществе, показать неспособность украинских спецслужб предотвратить подобные теракты, вызвать недоверие к собственной стране».
Как передает 112.ua, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на специальном заседании Совета безопасности ООН заявил, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством Бабченко, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.
"Слишком рано говорить кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал Климкин.
Министр подчеркнул, что Бабченко продолжал бороться за демократическую Россию, находясь на Украине, поэтому Москва всегда рассматривала его в качестве врага.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявления Киева о причастности Москвы к убийству Аркадия Бабченко верхом цинизма.
"На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", — заявил он (цитата по РИА Новости).
С официальным заявлением выступила и комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. В заявлении Украина названа одним из самых опасных для журналистов мест на земле.
"В Киеве застрелен Аркадий Бабченко, журналист и блогер, занимавший ожесточенную антироссийскую позицию. Несмотря на это, мы призываем украинские правоохранительные органы со всей тщательностью и объективностью расследовать это убийство. Полагаем, что очередное убийство журналиста на Украине стоит в ряду других трагических событий там, уже приведших много раз к гибели наших коллег", — говорится в заявлении ОП, поступившем в РИА Новости.
"Полагаем, что Украина в настоящий момент является одним из самых опасных для журналистов мест на земле, и там мало что делается для того, чтобы журналисты могли работать безопасно. Недавний захват нашего коллеги Кирилла Вышинского в заложники под видом ареста за измену родине также является подтверждением этому", — заявили в ОП.