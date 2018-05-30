Троицкий об убийстве Бабченко: хотел его в Таллинн перетащить, но он остался в стремном Киеве…

О зашкаливающем потоке ненависти к Бабченко из-за его публикаций в Facebook в эфире телеканала «Дождь» рассказал бывший коллега погибшего, ведущий телеканала «Настоящее время» Тимур Алевский.

«Первые мысли, которые у меня возникают, зная обстоятельствах, которые рассказывает Айдер Муждабаев, - что Аркадия застрелили не дома, то есть это не бытовая ссора, а при входе в квартиру, что его ждали где-то на лестнице, - что Аркадия застрелили за его публикации в Фейсбуке – очень бескомпромиссные, острые и, безусловно, резкие, для кого-то очень обидные, но, к сожалению, по сути-то верные, просто людям это было очень больно читать. Мне кажется, что это была месть Аркадию за то, что он писал. У меня нет других версий сейчас», - заявил он.

«Он прекрасно знал, что рано или поздно найдется кто-то, кто сможет такое сделать», - добавил Алевский.

На Украине не исключают, что цель преступников, которые стоят за этим убийством, - дестабилизировать ситуацию в стране. «Классический теракт», - так квалифицировал произошедшее политолог Тарас Березовец.

По его мнению, убийство могло быть совершено вдогонку завершившемуся финалу ЛЧ в Киеве. «Спецслужбы Украины имели достоверную информацию о готовящемся теракте в столице, который разрабатывала российская разведка», - написал он на своей страничке в Facebook.

По словам Березовца, никаких особых причин убивать Бабченко не было. «Вероятнее всего, он был выбран в силу необходимости выполнить заказ в сжатые сроки, - полагает политолог. - Излишне говорить, что убийство Бабченко это классический теракт. Его цель - посеять панику в обществе, показать неспособность украинских спецслужб предотвратить подобные теракты, вызвать недоверие к собственной стране».

Как передает 112.ua, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на специальном заседании Совета безопасности ООН заявил, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством Бабченко, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.

"Слишком рано говорить кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что Бабченко продолжал бороться за демократическую Россию, находясь на Украине, поэтому Москва всегда рассматривала его в качестве врага.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявления Киева о причастности Москвы к убийству Аркадия Бабченко верхом цинизма.

"На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", — заявил он (цитата по РИА Новости).

С официальным заявлением выступила и комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. В заявлении Украина названа одним из самых опасных для журналистов мест на земле.

"В Киеве застрелен Аркадий Бабченко, журналист и блогер, занимавший ожесточенную антироссийскую позицию. Несмотря на это, мы призываем украинские правоохранительные органы со всей тщательностью и объективностью расследовать это убийство. Полагаем, что очередное убийство журналиста на Украине стоит в ряду других трагических событий там, уже приведших много раз к гибели наших коллег", — говорится в заявлении ОП, поступившем в РИА Новости.