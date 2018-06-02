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Продается необычная дача: и до нас дошла эта мода!

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ФОТО: KV.EE

В Хаапсалу, в порту Westmer ждет не дождется своего капитана отличный кораблик, который можно использовать как дачу, предлагает портал Kodu.

Судно построено в 1989 году и, как и положено настоящему кораблю, занесено в Крепостную книгу. Четырехкомнатный, или четырехкаютный, если вам угодно, корабль вмещает от пяти до семи человек. Это что касается ночевки,а всего он может понять на борт до 15 пассажиров. Размеры: длина - 15 м, ширина - 5 м. 

ФОТО: KV.EE

На борту есть: дровяная баня, газовая плита, горячая вода. Каждую весну судно проходит техосмотр. Мотор - 300 лошадиных сил. 

ФОТО: KV.EE

Подробности можно узнать ЗДЕСЬ

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