Продается необычная дача: и до нас дошла эта мода!
2 июня 2018 г., 15:40
В Хаапсалу, в порту Westmer ждет не дождется своего капитана отличный кораблик, который можно использовать как дачу, предлагает портал Kodu.
Судно построено в 1989 году и, как и положено настоящему кораблю, занесено в Крепостную книгу. Четырехкомнатный, или четырехкаютный, если вам угодно, корабль вмещает от пяти до семи человек. Это что касается ночевки,а всего он может понять на борт до 15 пассажиров. Размеры: длина - 15 м, ширина - 5 м.
На борту есть: дровяная баня, газовая плита, горячая вода. Каждую весну судно проходит техосмотр. Мотор - 300 лошадиных сил.
Подробности можно узнать ЗДЕСЬ.