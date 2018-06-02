Продается необычная дача: и до нас дошла эта мода!

Судно построено в 1989 году и, как и положено настоящему кораблю, занесено в Крепостную книгу. Четырехкомнатный, или четырехкаютный, если вам угодно, корабль вмещает от пяти до семи человек. Это что касается ночевки,а всего он может понять на борт до 15 пассажиров. Размеры: длина - 15 м, ширина - 5 м.